Grande Fratello, la toccante confessione di Grazia Kendi: “Vorrei sentirmi amata da qualcuno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grazia Kendi si è lasciata sfuggire toccanti rivelazioni ieri sera al Grande Fratello durante un momento di confidenze con Rasha. Parlando del suo ex fidanzato ha detto che era molto innamorata, lo ha amato più di se stessa e pensa che sarebbero tornati insieme se non fosse entrata nella casa più spiata dagli italiani.

Alla sua compagna di avventura ha detto di aver raggiunto una consapevolezza col tempo, cioè che è destinata ad amare e a non essere amata. Rasha però le ha detto che sbaglia a pensare questo, perché merita una persona che ricambi il suo amore. Grazia Kendi ha fatto sapere che non si riferisce solo all’amore, ma anche ai rapporti familiari e all’amicizia. Non si sente amata nemmeno dalla sua famiglia, crede che le vogliano bene solo la madre e la sorella. Nemmeno il padre le ha mai dato nulla e non sente i nonni da quattro anni perché per fare un torto a sua madre l’hanno tagliata fuori dalla loro vita.

Nuove rivelazioni di Grazia Kendi al Grande Fratello: sogna di essere amata

Rasha ha cercato di far capire alla gieffina che quello che le è successo fino ad ora non è colpa sua e non vuol dire che la sua vita debba continuare in questo modo. Le ha detto che merita di essere amata e di ricevere affetto da chi la circonda.

Grazia Kendi ha ribadito: “Io penso di meritarmelo, ma mi sono resa conto che sono destinata a dare amore senza riceverlo“. A detta sua non è mai stata amata abbastanza e questo la fa soffrire, quasi in lacrime ha detto di non essere mai stata la preferita di nessuno, dopodiché ha aggiunto: “Vorrei solo sentirmi amata da qualcuno“.