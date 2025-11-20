Grande Fratello, l’ex di Rasha la attacca: “Racconta solo bugie, è cinica e arrivista”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi Rasha Younes al Grande Fratello è stata accusata di frequentare solo con uomini ricchi, parole che l’hanno ferita moltissimo. Lei ci ha tenuto a precisare che ha iniziato a lavorare quando aveva 14 anni e ha fatto molti sacrifici per ottenere quello che ha.

Nella casa più spiata dagli italiani ha detto di aver avuto un solo fidanzato facoltoso, quest’ultimo ha deciso di uscire allo scoperto. Si chiama Manuel Milano e in un’intervista concessa a Fanpage.it ha detto che la vera Rasha è quella che emerge quando si arrabbia, quando perde il controllo ed esce fuori la ‘strega’ che è.

L’ex fidanzato di Rasha la asfalta: dure parole contro la gieffina

L’ex fidanzato della gieffina ha fatto sapere che sono stati insieme circa otto anni, tra vari tira e molla, lui l’ha sempre tradita e lei lo scopriva sempre. Prima di incontrarlo faceva la commessa ma con lui ha vinto il Superenalotto e ha iniziato a vivere in modo agiato. A detta sua racconta solo bugie, ha poi svelato: “Le ho ristrutturato casa, comprato una macchina, aperto un’attività. E non parliamo dei regali, degli oggetti preziosi”.

Manuel Milano ha confermato che è stato l’unico uomo ricco di Rasha Younes, ha anche rivelato che aveva investito molti soldi per comprarle un ristorante che lei ha fatto fallire. Quando si sono lasciati gli ha detto di venderlo perché non gli importava, è sempre stata cinica. Parlando dell’ex ha poi detto: “È una intelligente arrivista, ha capito che potere ha la sua bellezza e oggi la usa come un’arma. Quando l’ho conosciuta non era così, dopo è diventata arrogante”.