Nuove emozioni al Grande Fratello: scatta il primo bacio tra Rasha e Omer

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sembra essere nata un’altra coppia al Grande Fratello, dopo Anita e Jonas anche Rasha Younes e Omer Elomari si sono lasciati travolgere dalla passione nella casa più spiata dagli italiani.

Da settimane i due sono sempre più vicini, tra alti e bassi il loro rapporto è diventato sempre più stretto e in molti continuavano a fare il tifo per loro. Nella casa trascorrono molto tempo insieme ma nessuno dei due aveva ancora fatto il primo passo, poco fa dopo aver visto un aereo dedicato a loro la gieffina mentre era in braccia ad Omer Elomari lo ha baciato.

Rasha Younes e Omer Elomari si sono baciati al Grande Fratello

Dopo il primo aereo dedicato alla gieffina, dove le hanno scritto ‘Sei la Malika del nostro cuore, le Rashiners’, lei al settimo cielo ha abbracciato Omer Elomari. I concorrenti che hanno assistito alla scena hanno iniziato ad urlare: “Bacio, bacio, bacio”, lei però ha detto che si sarebbero baciati quando sarebbero stati da soli.

Dopo il secondo aereo però Rasha Younes ha cambiato idea, il messaggio in arabo ‘maktub fi aleuyum’, cioè ‘è scritto negli occhi’ l’ha fatta emozionare e mentre era di nuovo in braccio ad Omer Elomari gli ha dato un bacio a stampo. Subito dopo c’è stato un altro bacio, sempre a stampo, in molti però non hanno visto nessuna passione nei baci che si sono scambiati. Adesso che hanno rotto il ghiaccio riusciranno finalmente a lasciarsi andare nella casa del Grande Fratello?