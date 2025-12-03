Grande Fratello, le prime parole di Mattia Scudieri dopo l’eliminazione: “Triste e felice, spero di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattia Scudieri ha dovuto lasciare il Grande Fratello dopo essere stato eliminato nel corso dell’undicesima puntata del reality andata in onda lunedì 1 dicembre 2025 su Canale 5.

Tante sono state le emozioni che ha provato nella casa più spiata dagli italiani, dove ha stretto legami speciali. Ha affrontato anche momenti difficili quando ha creduto di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta e ha vissuto alti e bassi con Grazia Kendi. A pochi giorni dall’ultima diretta si è anche fatto male giocando a pallavolo, era però disposto a continuare il suo percorso nonostante l’ingessatura.

Mattia Scudieri rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: le rivelazioni dell’ex gieffino

Finita la puntata l’ex gieffino si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni fuori dalla casa del Grande Fratello. Cosa ha detto? Ha fatto sapere di aver trascorso sessanta giorni in quella fantastica casa e ha ammesso che per lui era davvero emozionante.

Mattia Scudieri ha ammesso di essere triste e felice allo stesso tempo. Triste perché ha lasciato nella casa persone davvero importanti, però è felice perché ne ritroverà altre importanti fuori. L’ex gieffino ha aggiunto: “Spero di essere cresciuto personalmente, lo scoprirò solo vivendo fuori. Doveva arrivare questo momento ed è arrivato!”