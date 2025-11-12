Grande Fratello, la fidanzata di Mattia Scudieri l’ha lasciato? Lei sbotta: “Non ho mai…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nell’ottava puntata del Grande Fratello Simona Ventura ha mostrato alcuni articoli a Matta Scudieri che lo hanno non poco spiazzato, questi lasciavano intendere che la fidanzata Carlotta Vendemmia ha deciso di lasciarlo.

La ragazza infastidita dal suo comportamento avrebbe deciso di mettere fine alla loro relazione con un post pubblicato sui social, nelle scorse ore però ha fatto chiarezza. Cosa ha detto? Ci ha tenuto a precisare che il suo era solo uno sfogo in un momento di rabbia. Tra le varie cose ha infatti rivelato che ama Mattia Scudieri e continua a sostenerlo da fuori. Carlotta ha ammesso che alcuni atteggiamenti del fidanzato la infastidiscono ma spera che possano risolvere i loro problemi in privato.

La fidanzata di Mattia Scudieri fa chiarezza sui social: non c’è stata nessuna rottura

La ragazza sui social ha fatto sapere che non ha avuto modo di mettersi in contatto con il gieffino per un chiarimento. Le hanno però assicurato che sarebbe stato messo al corrente della situazione completa e spera che questo accada al più presto perché lei non ha mai detto di averlo lasciato.

Carlotta Vendemmia ha aggiunto: “Il nostro rapporto è sempre stato basato su verità, rispetto e presenza. Da parte mia questo non è cambiato”. A detta sua Mattia Scudieri deve sentirsi libero di comportarsi come meglio crede, vorrebbe però che lo facesse alla luce dei reali fatti e non di una verità distorta. La fidanzata del gieffino ha così concluso: “Aspetterò semplicemente che Mattia possa capire tutto“: