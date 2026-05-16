Chi è Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi: età, carriera, vita privata e la storia del tradimento

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Quando si parla di Mara Maionchi, si pensa subito alla sua ironia tagliente, alla carriera brillante e alla presenza inconfondibile nei programmi televisivi. Dietro la sua forza, però, c’è una storia d’amore lunga quasi cinquant’anni con Alberto Salerno, autore e produttore discografico tra i più importanti della musica italiana. Un legame che ha attraversato successi, momenti difficili e anche un tradimento che la coppia ha scelto di affrontare con sincerità e pragmatismo, trasformandolo in un capitolo superato e metabolizzato.

Chi è davvero Alberto Salerno? Qual è stato il suo percorso professionale? E come hanno ricostruito il loro rapporto dopo quella ferita che lui stesso ha definito “un’estate in ginocchio sulla sabbia bollente”? Scopriamolo insieme.

Chi è Alberto Salerno: età e carriera del marito di Mara Maionchi

Nato a Milano nel 1949, Alberto Salerno è una figura centrale della musica italiana. Figlio di Nicola Salerno, conosciuto come Nisa e autore di brani storici come Non ho l’età, ha respirato musica fin da giovanissimo. La sua carriera è un susseguirsi di collaborazioni con artisti che hanno segnato intere generazioni: Zucchero, Mango, Marcella Bella, Mario Lavezzi, solo per citarne alcuni.

Tra i brani che portano la sua firma ci sono vere pietre miliari come Io vagabondo, Torero, Guaglione e Non ho l’età. Il suo talento lo ha portato a vincere il Festival di Sanremo per ben quattro volte:

nel 1977 con Bella da morire degli Homo Sapiens

nel 1984 con Terra promessa di Eros Ramazzotti

nel 1999 con Senza pietà di Anna Oxa

nel 2003 con Per dire no di Alexia

Accanto a Mara Maionchi ha fondato la casa discografica “Non ho l’età”, contribuendo alla nascita di progetti che hanno lasciato il segno, come i primi album di Tiziano Ferro. La loro unione professionale è sempre stata un punto di forza, capace di unire visione artistica, intuito e una complicità che ha resistito al tempo.

La storia d’amore tra Mara Maionchi e Alberto Salerno

Il loro incontro risale agli anni Settanta, quando entrambi lavoravano nel mondo discografico. Mara era già una figura determinata e concentrata sulla musica, mentre Alberto era un giovane autore in ascesa. Si incrociavano nei corridoi dell’Ariston, poi alla Ricordi, e da una simpatia spontanea è nata una relazione che ha preso forma quasi senza che se ne accorgessero.

Nel 1976 si sono sposati, nonostante la differenza d’età – Mara aveva dieci anni più di lui – che all’epoca non era vista con la naturalezza di oggi. La stessa Maionchi ha raccontato di aver avuto dubbi, poi sciolti da una frase fulminante della madre: “È lui che se la prende vecchia!”

Da quel momento la loro vita è cambiata rapidamente. Nel 1977 è nata Giulia, seguita da Camilla nel 1981. Una famiglia solida, costruita tra lavoro, passioni condivise e un modo molto diretto di affrontare la quotidianità.

Il loro rapporto è stato raccontato anche nel libro scritto insieme, Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio, dove non mancano aneddoti, ironia e una sincerità che li ha sempre contraddistinti.

Il tradimento e il perdono: come Mara Maionchi e Alberto Salerno hanno superato la crisi

Uno dei capitoli più delicati della loro storia riguarda il tradimento di Alberto Salerno. Un episodio che Mara Maionchi ha raccontato senza filtri, spiegando come abbia scelto di perdonare il marito nonostante il dolore. Nelle sue parole emerge un approccio lucido e disincantato: per lei, un tradimento può nascere da fragilità momentanee, da errori che non sempre hanno a che fare con la coppia.

Salerno, dal canto suo, ha ammesso di aver dovuto riconquistare la fiducia della moglie con pazienza e umiltà. La sua frase è rimasta celebre: “Ho trascorso un’estate in ginocchio, sulla sabbia bollente. Mi guardava come si guarda un oggettino rotto che non butti solo perché ci sei affezionato.”

Mara, con la sua schiettezza, ha sempre sostenuto che non avrebbe mai mandato all’aria un matrimonio per un episodio isolato. Ha anche riconosciuto una parte di responsabilità, raccontando di aver dedicato molte energie alle figlie in quel periodo, forse trascurando il resto.

Il loro modo di affrontare la crisi è diventato un esempio di come una coppia possa attraversare momenti difficili senza perdere la propria identità. Oggi, dopo quasi cinquant’anni insieme, appaiono più uniti che mai, legati da un affetto che ha superato prove, errori e fragilità.