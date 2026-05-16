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Porto di Manfredonia: la Provincia di Foggia consegna all’Autorità di Sistema Portuale gli impianti idrici e di raccolta acque

📍Si è concluso ieri, con la firma del verbale di consegna, un percorso avviato oltre vent’anni fa: la Provincia di Foggia ha formalmente trasferito all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM) gli impianti di distribuzione di acqua potabile, di raccolta e trattamento di acque di sentina e di raccolta delle acque nere realizzati nel porto commerciale di Manfredonia.

La cerimonia di consegna si è svolta presso gli uffici di Manfredonia dell’AdSPMAM, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Foggia, del Comune di Manfredonia, dell’Autorità portuale e della Regione Puglia.

Gli impianti – costruiti tra il febbraio 2008 e il febbraio 2009 nell’ambito del POR Puglia 2006, misura destinata al miglioramento delle infrastrutture dei porti di pesca – comprendono le centrali idriche con gruppo di pressurizzazione, la rete di distribuzione dell’acqua potabile, le centrali di aspirazione delle acque nere e di sentina, i disoleatori e la rete del vuoto.

Con la sottoscrizione del verbale, l’AdSPMAM assume la piena responsabilità di gestione e manutenzione degli impianti, garantendo al porto commerciale di Manfredonia dotazioni fondamentali per la tutela ambientale e per l’operatività della flotta peschereccia.

«Con questo atto – dichiara il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Foggia, Ing. Antonello De Stasio – portiamo a compimento un impegno che la Provincia ha assunto nei confronti del territorio e della comunità portuale di Manfredonia. Infrastrutture moderne e funzionanti sono la condizione indispensabile per uno sviluppo sostenibile delle attività marittime e per la tutela dell’ambiente marino.»

«Per troppo tempo queste infrastrutture sono rimaste sospese in una sorta di limbo amministrativo – commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Francesco Mastro –. Non si tratta soltanto di impianti tecnici, ma di servizi importanti per il comparto della pesca e non solo. Questo passaggio di consegne consentirà all’Ente portuale di affidare la gestione del servizio idrico e elettrico, migliorando in generale l’operatività dello scalo. Un risultato importante, da tempo atteso dai pescatori, che potranno contare su infrastrutture efficienti, servizi adeguati e un supporto concreto per lavorare in condizioni migliori, con maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del settore.»

«Con questo passaggio si chiude finalmente una vicenda aperta da troppi anni – dichiara il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca –. Come amministrazione, sin dal nostro insediamento, abbiamo seguito questa vicenda affinché si arrivasse a una definizione concreta. Il porto commerciale potrà ora contare su servizi fondamentali per la marineria, migliorando l’operatività dello scalo e le condizioni di lavoro del comparto pesca. Ringrazio la Provincia di Foggia, Regione Puglia e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l’importante lavoro svolto in questi anni.»