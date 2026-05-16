Docenti: flashmob davanti al Ministero per stipendi più alti

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Una lezione simbolica in strada, cedolini alzati al cielo e otto minuti di silenzio davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Così docenti e personale ATA hanno protestato oggi, 16 maggio 2026, nel corso di un flashmob organizzato a Roma per denunciare stipendi ritenuti insufficienti rispetto al costo della vita.

La manifestazione ha riunito insegnanti precari e altri lavoratori della scuola arrivati da diverse città italiane.

Al centro della protesta ci sono il rinnovo del contratto scuola, la perdita del potere d’acquisto e la richiesta di investimenti strutturali nel sistema educativo.

I manifestanti parlano di una situazione “non più sostenibile” per chi lavora ogni giorno nella scuola pubblica italiana.

La protesta davanti al Ministero: “Gli stipendi non bastano più”

Il flashmob si è svolto nella mattinata del 16 maggio davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione in viale Trastevere, a Roma. L’iniziativa, organizzata attraverso gruppi spontanei nati sui social network, ha trasformato la protesta in una vera e propria lezione pubblica all’aperto. Docenti e ATA hanno portato sedie, registri e buste paga, simulando attività scolastiche per mostrare concretamente il divario tra salari e costo della vita.

Uno dei momenti più simbolici della manifestazione è stato quello degli “otto minuti di silenzio”: i partecipanti hanno alzato i propri cedolini stipendiali davanti al Ministero per denunciare retribuzioni considerate troppo basse rispetto ai carichi di lavoro e alle responsabilità richieste. Secondo i promotori, il recente rinnovo contrattuale non sarebbe sufficiente a compensare gli effetti dell’inflazione accumulata negli ultimi anni.

Tra le richieste avanzate dai manifestanti figurano l’adeguamento degli stipendi al costo reale della vita, la riduzione dei tempi per gli scatti di anzianità e la stabilizzazione del personale precario. I docenti denunciano infatti una crescente difficoltà economica, aggravata dall’aumento delle spese quotidiane e dalla mancanza di riconoscimento professionale.

Particolarmente critica, secondo gli organizzatori, la situazione del personale ATA. Durante la protesta è stato ricordato come molti collaboratori scolastici percepiscano stipendi vicini ai 1200 euro mensili, cifra ritenuta insufficiente per affrontare il costo della vita nelle grandi città italiane.

Il flashmob potrebbe rappresentare soltanto la prima tappa di una mobilitazione più ampia. I promotori parlano infatti di nuove iniziative nelle prossime settimane se non arriveranno risposte concrete dal Governo sul fronte salariale e sul precariato scolastico. Nel frattempo la protesta rilancia ancora una volta il tema della condizione economica degli insegnanti italiani, da anni al centro del dibattito pubblico e sindacale.

Negli ultimi anni, inoltre, molti insegnanti hanno denunciato anche un problema culturale oltre che economico. Il lavoro del docente viene spesso raccontato come una “missione”, quasi una vocazione da svolgere per spirito di sacrificio più che come una professione da valorizzare concretamente. Un modo di pensare che, secondo molti lavoratori della scuola, ha finito nel tempo per giustificare stipendi bassi, carichi di lavoro crescenti e una progressiva svalutazione della categoria. In questa visione, considerata da molti docenti tossica, ipocrita e distante dalla realtà quotidiana, la gratificazione dovrebbe essere soprattutto “spirituale”: vedere i propri studenti crescere e formarsi, più che ricevere una retribuzione adeguata alle responsabilità e all’impatto sociale del proprio lavoro. Eppure qualcosa sembra muoversi. Il flashmob odierno, il crescente dibattito pubblico sul tema e la maggiore attenzione verso la condizione economica degli insegnanti stanno riportando al centro una questione rimasta troppo a lungo ai margini del confronto politico.







FONTI:

CANALEDIECI

A Scuola Oggi

Orizzontescuola.it