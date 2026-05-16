Andrea Sempio sui Poggi: “Toccato il punto più basso”

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Il caso Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica con nuovi scontri, intercettazioni e ricostruzioni che continuano a dividere opinione pubblica e investigatori.

Nelle ultime ore Andrea Sempio, nuovamente indagato nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, ha preso posizione a difesa di Marco Poggi e della famiglia della vittima dopo la diffusione di alcune indiscrezioni investigative.

Sempio ha detto che contro l’amico Marco e i suoi famigliari è stato raggiunto “il punto più basso e viscido della vicenda” il coinvolgimento mediatico della famiglia di Chiara, già travolta da anni di processi, polemiche e nuove ipotesi investigative. Parole dure, che arrivano in un momento particolarmente delicato per il procedimento riaperto dalla Procura di Pavia.

Intanto gli inquirenti continuano ad analizzare intercettazioni, testimonianze e nuovi elementi emersi nelle ultime settimane.

Le nuove tensioni nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi

La nuova inchiesta sul del delitto di Garlasco sta vivendo giorni di forte pressione mediatica. Andrea Sempio, amico storico di Marco Poggi e oggi unico indagato nel nuovo filone investigativo, avrebbe reagito con amarezza alle ricostruzioni circolate sui rapporti con la famiglia della vittima e sui presunti video privati di Chiara Poggi. Secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, il fratello di Chiara avrebbe continuato a difendere l’amico anche davanti ai magistrati, ribadendo di non credere al suo coinvolgimento nell’omicidio della sorella.

Negli atti dell’inchiesta, però, gli investigatori avrebbero definito Marco Poggi “ostile” e “orientato a difendere Andrea Sempio”, evidenziando presunte contraddizioni nelle sue dichiarazioni rese negli anni. Una situazione che avrebbe ulteriormente aumentato la tensione attorno alla famiglia Poggi, da sempre convinta della colpevolezza definitiva di Alberto Stasi e contraria alla riapertura del caso.

Al centro delle nuove indagini ci sono soprattutto alcune intercettazioni del 2017, rilette oggi dagli investigatori. In particolare, una frase pronunciata da Sempio durante un soliloquio in auto viene considerata dagli inquirenti potenzialmente collegata all’orario dell’omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori stanno inoltre approfondendo il tema della chiavetta Usb contenente video privati della vittima e del possibile accesso ai file dal computer di casa Poggi.

Nonostante il clamore mediatico, al momento non esistono decisioni definitive sul nuovo filone investigativo. La Procura di Pavia ritiene tuttavia Andrea Sempio responsabile dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007. La difesa continua a respingere ogni accusa, mentre il caso Garlasco resta uno dei più controversi e discussi della cronaca italiana.

Chiara Poggi sorridente (Fonte: Google)

FONTI:

Il Fatto Quotidiano

fanpage.it

TGLA7

ANSA