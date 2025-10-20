Grande Fratello, la rivelazione spiazza: “Ho frequentato donne anziane in cambio di…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle scorse ore un concorrente del Grande Fratello si è lasciato sfuggire una rivelazione che non è certo passata inosservata, ha infatti detto di aver frequentato donne molto più grandi di lui.

Non è stata la differenza di età a sconvolgere tutti, ma il motivo che lo ha spinto ad uscire con quelle donne. Parlando con i suoi compagni di avventura ha infatti detto che oltre alle cene in locali di lusso ha ottenuto dei regali in cambio.

Gieffino è uscito con donne più grandi per avere dei regali in cambio: la particolare rivelazione al grande Fratello

A lasciarsi sfuggire la rivelazione è stato Bena, di fronte alla curiosità degli altri concorrenti ha detto: “Che regali? Una aveva 72 anni e vi dico cosa mi dava. In cambio mi regalava integratori alimentari, preparati per plumcake proteici e cose così“.

Gli altri gieffini erano molto sorpresi, Francesco Rana pensa che il 27enne dovrebbe interessarsi a donne della sua età e non a donne più grandi per denaro o regali. A detta sua si frequenta qualcuno per sentimenti, per trovare la persona giusta. Anche Omer ha criticato Bena nella casa del Grande Fratello, a Rasha ha infatti detto che non gli piace il suo modo di pensare. Alla gieffina ha detto: “Anche se lo fai, perché lo racconti? Questa roba non mi piace“.