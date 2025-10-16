Grande Fratello, la frase di Mattia Scudieri fa scoppiare la polemica: il web insorge contro di lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura Mattia Scudieri è finito nella bufera a causa di una frase che si è lasciato sfuggire nella casa del Grande Fratello.

Flaminia Romoli nella casa più spiata dagli italiani ha fatto notare che sono gli esemplari maschili in natura ad attrarre le donne con le loro caratteristiche fisica, invece tra le persone è il contrario perché sono le donne che si fanno belle e si truccano. Il gieffino però non si è detto d’accordo con lei, pensa infatti che i corpi degli uomini a prescindere sono più belli rispetto a quelli delle donne.

Mattia Scudieri pensa che gli uomini siano più belli delle donne: sul web lo attaccano duramente

Il gieffino ha motivato il suo pensiero dicendo che le donne con trucchi, abiti, estetiste e altro ancora cercano sempre di migliorarsi, gli uomini invece sono belli al naturale. Ha ribadito che fisicamente sono più belli rispetto alle donne.

La frase di Mattia Scudieri ha fatto storcere il naso a molti, infatti si è ritrovato al centro di dure critiche e polemiche. Tantissimi utenti sul web si sono scagliati contro di lui e si sono detti convinti che sia omosessuale, tra i vari commenti si legge: “Perché non si rivela? Lui palesemente schifa le donne”, “Tranquillo che avevamo capito che le donne non ti piacevano”, “Come fare coming out senza fare coming out“.