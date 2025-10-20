Anita Mazzotta stasera rientra nella casa del Grande Fratello? L’indiscrezione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non mancheranno le novità al Grande Fratello nella nuova puntata che andrà in onda su Canale 5 stasera, lunedì 20 ottobre 2025, tra queste anche il ritorno di Anita Mazzotta.

La gieffina era stata costretta ad abbandonare il reality condotto da Simona Ventura su Canale 5 a causa di alcuni problemi personali. Non erano stato rivelati altri dettagli ma in molti hanno ipotizzato che le condizioni di salute della madre siano peggiorate. Era stata proprio lei a svelare nella casa più spiata dagli italiani che la donna non sta bene. A Mattino Cinque nella puntata di oggi Francesco Vecchi e Federica Panicucci si sono lasciati sfuggire alcune anticipazioni in merito alla quarta puntata del Grande Fratello. Sono stati loro a confermare che Anita Mazzotta rientrerà nella casa stasera.

Anita Mazzotta torna al Grande Fratello dopo l’abbandono: sarà una sorpresa

I conduttori di Mattino Cinque hanno rivelato la novità in esclusiva dicendo: “Rientrerà in casa come concorrente Anitra Mazzotta, che era uscita dalla Casa per motivi personali…E questa sera farà ritorno come concorrente ufficiale”.

Dopo l’annuncio Francesco Vecchi ha fatto sapere che gli altri concorrenti del Grande Fratello non sanno nulla. Infatti, per loro il ritorno della gieffina nella casa sarà una sorpresa del tutto inaspettata.