Grande Fratello, il padre di Grazia Kendi la rassicura: “Non ti lascerei mai”

Nei giorni scorsi Grazia Kendi al Grande Fratello si è lasciata travolgere da un momento di sconforto durante il quale si è sfogata con alcuni suoi compagni di avventura.

La gieffina soffre molto per il fatto che vorrebbe ricevere più amore nella sua vita e troppe volte è rimasta delusa, non solo in amore ma anche in amicizia e nei rapporti familiari. Nella casa più spiata dagli italiani si è detta convinta di essere destinata ad amare senza essere però ricambiata. Mentre ne parlava è scoppiata in lacrime, ha rivelato che non si sente amata nemmeno dalla sua famiglia. Solo la sorella e la madre la amano, i nonni e il padre invece non sono presenti.

Il padre di Grazia Kendi approda al Grande Fratello: momento toccante nella casa

Ai suoi compagni di avventura aveva detto che il padre ad un certo punto ha smesso di essere presente, avvertiva che gli pesava dedicarle le sue attenzioni. Ieri sera lo ha ribadito in diretta durante la decima puntata del Grande Fratello. Alla conduttrice ha detto che tante volte ha amato ma non si è sentita ricambiata, solo la madre e la sorella le dimostrano amore.

Riferendosi al padre ha detto che fino ad un certo punto è stato presente, anche se non fisicamente perché vivevano lontani, poi qualcosa si è spezzato. Ad un certo punto l’uomo, Marius Kendi, è approdato nella casa e Grazia Kendi non è riuscita a trattenere le lacrime. Il padre ha cercato di rassicurarla dicendole che la ama e che le cose non stanno come dice lei. Tra le varie cose ha detto: “Ora sei un po’ fragile ma io ci sono sempre e ci sarò sempre. Non ti lascerei mai, non vado neppure a pescare per vederti”. Quello tra padre e figlia è stato un momento molto toccante che ha emozionato tutti.