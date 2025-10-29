Grande Fratello Grazia Kendi, l’ex fidanzato l’ha ferita: “Spero prima o poi di innamorarmi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grazia Kendi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera sentimentale al Grande Fratello.d Durante una chiacchierata con alcune sue compagne di avventura ha raccontato di aver fatto i conti con una grande delusione.

La gieffina ha parlato della sua ultima relazione e ha rivelato di aver sofferto moltissimo, quello che è successo l’ha davvero delusa. Perché la storia d’amore è giunta al capolinea? Grazia Kendi ha fatto sapere che l’ex fidanzato l’ha tradita con una sua vecchia amica, per lei non è stato affatto semplice affrontare la cosa.

Grazia Kendi non smette di credere nell’amore: cosa si augura la gieffina

La gieffina ha detto che fortunatamente gli uomini non sono tutti così, al momento però non riesce a provare interesse per nessuno. Prima del suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani ha avuto qualche appuntamento, però non ha provato un vero interesse per nessuno dei ragazzi con cui è uscita.

Visibilmente emozionata Grazia Kendi ha ammesso che il suo desiderio è quello di costruire una famiglia con una persona divertente e brillante. Nonostante la delusione infatti vuole continuare a credere nell’amore, alle altre gieffine ha poi detto: “Spero di uscire da qui e prima o poi innamorarmi di nuovo. L’amore è bello, non bisogna avere paura”.