Grande Fratello, Grazia Kendi innamorata di Mattia: “So che è a senso unico ma…”

Nei giorni scorsi Grazia Kendi al Grande Fratello aveva manifestato il desiderio di innamorarsi perché nonostante le delusioni provate continua a credere nell’amore e spera di costruirsi presto una famiglia.

Nella casa più spiata dagli italiani si è legata moltissimo a Mattia Scudieri, in molti hanno notato la loro complicità e lei non ha negato di provare interesse nei suoi confronti. Al Grande Fratello aveva ammesso anche alla conduttrice che sarebbe potuto nascere un flirt se lui non fosse stato già fidanzato. Ieri sera parlando con Rasha e Benedetta si è lasciata sfuggire un’importante rivelazione, di che si tratta? Grazia Kendi ha ammesso di provare un sentimento per il gieffino.

Mattia non ricambia il sentimento di Grazia Kendi al Grande Fratello: cosa prova la gieffina per lui

Sembra proprio che la gieffina abbia preso una cotta per Mattia Scudieri, durante la chiacchierata con Benedetta e Rasha ha rivelato che non provava certe emozioni da molto tempo. Proprio per questo motivo è felice del sentimento che sta provando, anche se non è ricambiato.

Alle gieffine Grazia Kendi ha detto: “So che questa cosa è a senso unico, ma va bene lo stesso perché mi sento bene“. Il suo rapporto con Mattia Scudieri potrebbe prendere una piega diversa nella casa del Grande Fratello? Anche lui si lascerà andare o resterà fedele alla fidanzata Carlotta? Lo scopriremo.