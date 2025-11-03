Mattia Scudieri vicino a Grazia al Grande Fratello, la fidanzata sbotta: tra loro è finita?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda stasera una nuova puntata del Grande Fratello e Mattia Scudieri potrebbe fare i conti con una spiacevole sorpresa. Simona Ventura gli mostrerà in diretta la storia pubblicata oggi dalla sua fidanzata sul suo profilo Instagram?

Fino ad ora Carlotta Vendemmia, la fidanzata del gieffino, non aveva mai detto la sua in merito alla vicinanza di Mattia a Grazia Kendi. Nelle scorse ore però ha chiaramente preso le distanze dal suo fidanzato. Ci ha tenuto a precisare che il suo silenzio fa parte di lei, ha poi aggiunto: “È la dimostrazione di non dare maggiore visibilità ad una persona senza carattere che pur di essere visto ed emergere ha bisogno di crearsi la storia“.

La fidanzata di Mattia Scudieri ha messo fine alla loro storia d’amore? Lo sfogo social

Sembra quindi che la fidanzata del gieffino non stia per niente apprezzando il legame che si è creato tra lui e Grazia Kendi nella casa più spiata dagli italiani. Dalle sue parole si evince chiaramente che non ha nessuna voglia di approdare al Grande Fratello per parlare con Mattia Scudieri.

Nel suo sfogo su Instagram Carlotta Vendemmia ha detto che ognuno sceglie chi essere e attira quello che più lo identifica. Ha precisato che non è il tipo di persona che fa teatrini e scenate inutili. La ragazza ha quindi preso le distanze da lui, almeno per il momento, come reagirà lui se scoprirà cosa ha detto?