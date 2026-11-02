Giulia Provvedi critica il comportamento di Alex Belli al GF Vip: “È un cafone”

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Diventa sempre più conflittuale il rapporto tra Alex Belli e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip, i due approfittano di ogni occasione per attaccarsi e criticarsi nella casa più spiata dagli italiani. All’inizio del loro percorso nel reality hanno parlato più volte della loro amicizia, ad oggi rovinata.

Ieri sera in giardino la gieffina ha duramente criticato il comportamento dell’ex amico nella casa durante una chiacchierata con Marina La Rosa e Piera Meloni. Alex Belli da qualche giorno ha cambiato atteggiamento al Grande Fratello Vip, anche in cucina. Prima il concorrente cucinava con piacere per tutti, adesso invece prepara i piatti solo per alcuni suoi compagni di avventura.

Giulia Provvedi contro Alex Belli al Grande Fratello Vip: Marina La Rosa e Piera Meloni la sostengono nella casa

Riferendosi al fatto che l’attore ha preparato la pizza e la vellutata di zucca solo per sé, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Valeria Marini, la Provvedi ha detto che non trova corretto il suo atteggiamento. A parer suo il gieffino parla tanto di educazione e buone maniere nella casa più spiata dagli italiani, ma lui si sta comportando come un cafone.

Anche Marina La Rosa e Piera Meloni hanno criticato il comportamento di Alex Belli. La prima pensa che l’unica a voler bene al gieffino è Valeria Marini, a parer suo dovrebbero mostrarsi totalmente indifferenti nei suoi confronti. In varie occasioni il gieffino ha manifestato la sua intenzione di continuare il suo percorso da solo, la Meloni pensa che nessuno sente la sua mancanza al Grande Fratello Vip.