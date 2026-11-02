Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 2 novembre 2026: Asiye fuori pericolo, è scontro tre Doruk e Omer

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, lunedì 2 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Nebahat in preda alla preoccupazione ha colpito Resul facendogli perdere i sensi. Quando l’uomo si è ripreso ha litigato furiosamente con Akif e, in seguito ad una caduta, ha sbattuto la testa ed è morto. Dopo quello che è successo, Nebahat e il suo ex marito prima di andare via hanno provato a cancellare le prove della loro colpevolezza.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 2 novembre 2026: Omer si sente in colpa, lui e Doruk litigano

Per proteggere il fratello Asiye si è messa davanti quando Tayfun gli ha sparato e il proiettile ha colpito lei. A causa dell’ennesimo dramma la famiglia Eren si è precipitata in ospedale, dove vivrà momenti di grande preoccupazione e tensione.

Fortunatamente i medici daranno ottime notizie agli Eren, Asiye sarà fuori pericolo. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Omer si sentirà responsabile di ciò che è successo alla sorella, a causa sua ha rischiato di morire. Il ragazzo avrà paura di aver deluso le sue sorelle. Tra lui e Doruk scoppierà un’accesa discussione dopo che l’amico lo accuserà di aver messo tutti in pericolo.