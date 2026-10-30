Alex Belli contro Marina La Rosa al GF Vip: “Non mi diverte più, ritira fuori la tua malvagità creativa”

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Dopo tante discussioni e attacchi all’interno del Grande Fratello Vip il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa era migliorato, la loro tregua però non è durata a lungo, sembra infatti che torneranno presto a battibeccarsi nella casa.

Nella nuova puntata del reality che andrà in onda stasera scopriremo l’esito del televoto, durante una chiacchierata con Piera Meloni l’attore ha ammesso che questa volta per lui è difficile fare un pronostico. A detta sua la linea del televoto era piuttosto chiara in altre situazione, ma stavolta no.

Alex Belli parla delle nomination poi attacca Marina La Rosa al Grande Fratello Vip: cosa ha detto il gieffino

Alex Belli pensa che non sia facile immaginare l’esito del televoto questa volta perché sono finiti in nomination personaggi diversi e centrali dell’attuale edizione del reality. C’è anche la coppia in nomination, quindi avviene la frammentazione del voto. Subito dopo il gieffino si è lasciato sfuggire alcuni commenti su Marina La Rosa, a Piera ha detto che non lo diverte più da quando è diventata una ‘suoretta’.

Riferendosi ancora alla gieffina ha aggiunto: “Mi dice sempre le solite robe, scontate. Sono andati via i pappagalli, lei è rimasta pappagallo, lei prende cose e te le ripete, gli insulti te li ripete. Ma ritira fuori tutta la tua malvagità creativa“. Quando Marina La Rosa scoprirà cosa ha detto Alex Belli di sicuro ricominceranno a scontrarsi al Grande Fratello Vip, il periodo di tregua è già finito.