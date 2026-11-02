Moreno elogia Giulia Salemi sul palco: la reazione di Pierpaolo Pretelli

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Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continuano a tenere alta l’attenzione mediatica. Da più di un mese circolano indiscrezioni in merito alla loro storia d’amore. Se alcuni portali hanno ipotizzato una crisi tra i due, altri hanno annunciato la loro rottura. Indiscrezioni che non state confermate o smentite dai diretti interessati. In queste ore, l’ex gieffino è tornato a far parlare di sé per un evento a cui ha partecipato. Pierpaolo Pretelli è stato visto salire sul palco del concerto di Moreno, avvenuto l’1 novembre a Lagonegro. In questa circostanza, il noto rapper italiano ha improvvisato una barra, cantando in questo modo: “Spero di trovare anch’io la mia Giulia Salemi“ verso il suo amico. La reazione dell’ex velino di Striscia la notizia non si è fatta attendere, tanto da scoppiare a ridere prima di lasciare il palco.

Pierpaolo Pretelli al concerto di Moreno: tirata in mezzo Giulia Salemi

Moreno ha elogiato Giulia Salemi sul palco di un concerto avvenuto l’1 novembre a Lagonegro. Un evento dove era presente anche Pierpaolo Pretelli, che presente sul palco ha preferito non rispondere alle parole del suo amico rapper. L’ex gieffino non ha ancora rotto il silenzio in merito alle voci di crisi che stanno circolano da diverso tempo con l’influencer italopersiana. L’uomo sta preferendo mantenere strettamente privata la vicenda, forse per tutelare il loro figlio Kian, nato lo scorso anno.