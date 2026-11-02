Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2 novembre 2026: Walter vuole far cambiare idea a Simona, intanto Roberto…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 2 novembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Lia ci teneva ad aggiudicarsi la vittoria della gara alle maggiori vendite e c’è rimasta male quando ha scoperto di essere arrivata seconda.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2 novembre 2026: Roberto presenta il nuovo direttore del Paradiso

Vedendo Lia giù di morale, Matteo è riuscito a farla sorridere. Nel frattempo Marcello ha consigliato a Roberto una persona per il ruolo di direttore commerciale al Paradiso. In vista della partenza di Adelaide e Marta l’emozione a Villa Guarnieri è stata davvero tanta.

Quando Walter verrà a conoscenza del fatto che Simona ha deciso di rinunciare alla danza cercherà di farle cambiare idea sapendo quanto sia forte la sua passione. Intanto al Paradiso, Roberto presenterà in modo ufficiale Riccardo come nuovo direttore. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile affronterà un problema molto serio nato nella casa famiglia. Matteo suggerirà alla Contessina un’idea per riuscire a risolvere la problematica.