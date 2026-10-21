Giulia Provvedi perde la pazienza con Valeria Marini al GF Vip: “Smettila di sputare veleno”

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Nei giorni scorsi è scoppiato un acceso litigio tra Giulia Provvedi e Valeria Marini al Grande Fratello Vip e il loro rapporto sta diventando sempre più conflittuale. Ieri la showgirl si è molto arrabbiata a causa di uno scherzo organizzato anche da Giulia, stamattina i toni si sono di nuovo accesi tra loro.

Mentre Giulia Provvedi era in cucina ha rotto per sbaglio un uovo nel cassetto, la soubrette non ha perso occasione per provocarla nella casa più spiata dagli italiani. Cosa ha fatto? Rivolgendosi a Carmen Di Pietro ha detto che la gieffina aveva appena rotto tre uova. Lei è sbottata precisando che l’uovo era uno solo, anche Danto e Giacomo l’hanno difesa.

L’incidente di Giulia Provvedi in cucina la fa scontrare con Valeria Marini: la gieffina sbotta al Grande Fratello Vip

La Provvedi si è infastidita molto a causa dell’atteggiamento della sua compagna di avventura, ha anche precisato che l’uovo rotto era il suo e che doveva farne a meno solo lei, quindi la questione non doveva interessata alla Marina. Non appena è uscita in giardino si è recata da Valeria e le ha detto di smetterla di accusarla già di prima mattina e di non dire bugie.

Valeria Marini continuava a ripeterle di stare tranquilla, Giulia Provvedi le ha però detto di non alimentare malumori inutilmente. In cucina aveva anche detto che la showgirl non vede l’ora di creare tensione al Grande Fratello Vip. Visibilmente infastidita dall’atteggiamento della gieffina le ha ripetuto: “Smettila di sputare veleno già di prima mattina”.