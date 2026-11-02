Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, avverse condizioni meteo: chiusura del cimitero

A seguito del progressivo peggioramento delle condizioni meteo e degli esiti dei sopralluoghi tecnici effettuati in data odierna, è stata firmata dal Sindaco l’Ordinanza Sindacale n. 70 del 2 novembre 2026.

Il provvedimento dispone la chiusura al pubblico con efficacia immediata del Cimitero Comunale (fino a cessata allerta), con divieto di accesso a eccezione del personale autorizzato per interventi urgenti e indifferibili. La decisione si è resa necessaria, in via precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, per prevenire pericoli legati alle forti raffiche di vento e alle precipitazioni continue (come la potenziale caduta di rami, alberature ed elementi instabili).

Si ricorda che:

– Restano pienamente vigenti le disposizioni della precedente Ordinanza n. 69.

Raccomandazioni alla cittadinanza:

– Prestare la massima cautela ed evitare zone alberate o esposte al vento;

– Limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari;

Resta attivo il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per il monitoraggio costante del territorio.