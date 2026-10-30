GF Vip, Alex Belli stronca la coppia ‘Roncaccia-Meloni’: “Andate a ca*are, siete falsi come Giuda”

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Alex Belli si è scontrato con Alessandro Roncaccia e Piera Meloni durante la 13esima puntata del Grande Fratello Vip e nelle scorse ore ha sferrato un nuovo attacco alla ‘coppia’ nata nella casa più spiata dagli italiani.

Sono in molti a criticare il loro rapporto dicendo che appaiono troppo trattenuti e che dovrebbe esserci molta più passione tra loro, pensiero condiviso anche da Selvaggia Lucarelli nell’ultima puntata. Alex Belli pensa che la questione del pudore sia solo una scusa, ha anche detto che si danno i baci in stile ‘Il tempo delle mele’ invece di lasciarsi travolgere dalla passione, dopodiché li ha mandati a ca*are.

Il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia al GF Vip non convince Alex Belli: il gieffino li attacca nella casa

Riferendosi ad Alessandro Roncaccia, l’attore ha detto che sta facendo ‘Santa Maria Goretti’ al Grande Fratello Vip dopo aver fatto il programma più perverso sul panorama televisivo mondiale. Infastidito dalla ‘coppia’ ha aggiunto: “Ma andatevene a quel paese, siete falsi come Giuda“.

Durante una chiacchierata con Federica Morello il concorrente ha raccontato che Alessandro Roncaccia gli ha detto di voler fare il bravo ragazzo per mostrare un lato diverso di sé al Grande Fratello Vip, ma lui non abbocca come gli altri. Alex Belli ha preferito non dire altro per evitare di diventare troppo cattivo contro Piera Meloni e Roncaccia.