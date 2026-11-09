Giorgia Angeloni resta a Uomini e Donne per il padre: “Lui sarebbe felice nel vedermi felice”

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Nella puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi su Canale 5 Giorgia Angeloni è tornata in studio dopo un periodo di pausa che aveva deciso di prendere quando le condizioni del padre si sono aggravate. L’uomo purtroppo non ce l’ha fatta, ma nonostante l’immensa sofferenza che sta provando la tronista ha scelto di proseguire il suo percorso in trasmissione.

Quando è entrata in studio i presenti si sono alzati tutti in piedi e l’hanno accolta con un caloroso applauso, gesto che l’ha fatta commuovere. Giorgia Angeloni ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi dicendo che non sarebbe potuta restare per tutto il tempo accanto al padre se non fosse stato per lei e non sa se riuscirà mai a ripagarla per questo. Subito dopo la padrona di casa ha fatto entrato in studio un mazzo di fiori e ha rivelato che era il compleanno della tronista.

Giorgia Angeloni a Uomini e Donne spiega perché ha deciso di continuare il suo percorso: cosa ha detto sul defunto padre

Nello studio del dating show la tronista non è riuscita a trattenere le lacrime, ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno rivolto un pensiero dimostrandole il loro sostegno in un momento così doloroso della sua vita. In preda alla commozione ha poi detto: “Scelgo di continuare perché io so che lui sarebbe felice nel vedermi felice. Non vorrebbe vedermi chiusa a casa“.

Giorgia Angeloni ha fatto sapere che vuole vivere qualcosa di bello e sperare di trovare qualcuno che la faccia stare bene. La tronista ha anche detto che a Uomini e Donne si sente a casa ed è una cosa che per lei non è assolutamente scontata. Prima di ballare con Raffaele ci ha tenuto a ringraziare ancora Maria De Filippi ed è andata lei per abbracciarla.