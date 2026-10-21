Uomini e Donne, lutto per Giorgia Angeloni: il padre della tronista è morto, aveva 63 anni

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Si era già parlato di una pausa di Giorgia Angeloni a Uomini e Donne per questioni familiari, la tronista infatti era assente ieri alla registrazione del programma per stare vicino al padre.

Le condizioni dell’uomo erano peggiorate, Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che Alberto Angeloni è morto stamattina mentre si trovava nella Casa di Cura Villa Silvana. Il padre della tronista aveva 63 anni, da quando ne aveva cinquanta la sua vita era stata travolta dal morbo di Parkinson. A Uomini e Donne visibilmente commossa la 25enne aveva definito la sua quotidianità molto complicata. Lei, però, cercava ogni giorno di rendere le sue giornate più belle.

Momento di grande dolore per Giorgia Angeloni: è morto il padre della tronista

Lorenzo Pugnaloni ha svelato altri dettagli che riguardano il lutto della tronista. Ha fatto sapere che i funerali verranno celebrati nella Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti, ad Aprilia, in Piazza Roma. La 25enne aveva un legame speciale con il padre, noi le rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze in un momento così terribile e doloroso per lei.

Giorgia Angeloni stava partecipando all’attuale edizione di Uomini e Donne con il desiderio di trovare la sua anima gemella. Al momento non è chiaro se troverà la forza di continuare il suo percorso in trasmissione. La tronista potrebbe decidere di abbandonare il trono per affrontare l’immenso dolore causato dalla scomparsa del padre.