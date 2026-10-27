Giorgia Angeloni torna a Uomini e Donne dopo la morte del padre: momento emozionante in studio

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Nella nuova registrazione di ieri Giorgia Meloni è tornata a Uomini e Donne, si era presa un periodo di pausa per stare accanto al padre nel momento in cui le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Sfortunatamente il padre della tronista non ce l’ha fatta, l’uomo è morto qualche giorno fa all’età di 63 anni, per la Angeloni questo è un momento molto delicato. In molti si sono chiesto cosa avrebbe deciso di fare in merito al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, resterà sul trono oppure dirà addio al programma? Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne rese note da Lorenzo Pugnaloni, Giorgia Meloni ha deciso di proseguire l’esperienza televisiva con la speranza di trovare il vero amore.

Giorgia Meloni dopo il doloroso lutto torna a Uomini e Donne: cosa ha detto a Maria De Filippi in studio

Nonostante non stia vivendo un momento facile la tronista ha deciso di proseguire il suo percorso in trasmissione. Quando è entrata in studio il gesto del pubblico è stato molto toccante, si sono alzati tutti in piedi e le hanno dedicato un applauso per manifestarle vicinanza e affetto.

Giorgia Angeloni ci ha tenuto a ringraziare Maria De Filippi con queste parole: “Maria, vi devo ringraziare perché tu mi hai dato la possibilità di stare vicino a mio padre tutto questo tempo, me lo sono goduto e per questo ti sarò sempre grata“. Intanto Raffaele ha invitato Lory a trattare bene la tronista, soprattutto in questo momento così delicato per lei. L’ex volto di Temptation Island in studio ha rivelato di aver saputo da una persona vicina a lui che non è davvero interessato a Giorgia. Sono anche andati dietro le quinte per chiamare questa persona ma non è noto cosa sia successo.