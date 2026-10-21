Giorgia Angeloni, il padre è peggiorato: la tronista sospende il trono a Uomini e Donne

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Per Giorgia Angeloni è un momento delicatissimo, le condizioni di salute di suo padre si sono aggravate e lei ha deciso di mettere in pausa il suo percorso a Uomini e Donne per dedicare tutte le sue attenzioni alla famiglia. Ieri, infatti, non era presente durante la nuova registrazione e sembra che per un po’ non tornerà in studio.

Non è un segreto che la sua sfera personale è sempre stata molto complessa, lei stessa ne ha parlato diverse volte. In studio in varie occasioni ha detto di aver affrontato momenti davvero difficili nella sua vita, proprio per questo motivo a Uomini e Donne cerca un ragazzo che non la prenda in giro e che voglia davvero costruire qualcosa fuori dalla trasmissione.

Giorgia Angeloni assente a Uomini e Donne per stare accanto al padre: le sue condizioni di salute sono molto gravi

Al padre della tronista hanno diagnosticato il morbo di Parkinson quando aveva solamente cinquant’anni, condizione che ha drasticamente cambiato non solo la sua vita ma anche quella dei suoi familiari. La 25enne è molto legata a lui e fa di tutto per rendere la sua vita migliore.

Nel video di presentazione, riferendosi al padre e alle sue condizioni di salute, Giorgia Angeloni aveva detto: “Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice. Cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato”. Le condizioni dell’uomo si sono aggravate, per questo la tronista ha deciso di mettere da parte il trono a Uomini e Donne.