UeD, nuove voci di crisi su Gianmarco Steri e Cristina: lui è stato pizzicato a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono trascorse poche settimane dal giorno in cui Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne come una coppia.

All’inizio si sono mostrati molto complici e innamorati sui social, da un po’ però non aggiornano i loro affezionati fan sul loro rapporto. Sono sempre di più le voci che circolano sulla loro presunta crisi, ad oggi i diretti interessati non hanno ancora smentito i pettegolezzi e sono in molti a pensare che la relazione stia già affrontando delle turbolenze.

Aria di crisi tra Cristina Ferrara a Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne?

Le voci sulla crisi sono sempre più insistenti e nelle scorse ore Alessandro Rosica ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ritrae l’ex tronista a Marbella. Lì sta trascorrendo qualche giorno di vacanza con alcuni amici e l’assenza di Cristina Ferrara non è certo passata inosservata.

Anche Deianira Marzano ha pubblicato uno scatto di Gianmarco Steri durante la sua vacanza, un utente le ha anche raccontato che avrebbe provato a flirtare con una ragazza, un’indiscrezione che naturalmente potrebbe non essere reale. Intanto, nelle scorse ore l’ex corteggiatrice tramite una diretta social ha fatto sapere che al momento lei e il fidanzato non stanno pensando alla convivenza, stanno davvero affrontando un momento di crisi? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.