GF Vip, Piera Meloni e Roncaccia preoccupati per la nomination: “Rischiamo un po’ di più”

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Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera su Canale 5, sia Piera Meloni che Alessandro Roncaccia sono finiti al televoto e rischiano di essere eliminati.

I due sono stati un po’ attaccati in diretta per via del loro rapporto, Selvaggia Lucarelli ha detto che hanno aspettato che la coppia partisse e ingranasse ma è diventata sempre più noiosa. Loro ci hanno tenuto a precisare che non vogliono incentrare il loro percorso solo sul loro rapporto, però si finisce a parlare sempre di quello. A quel punto, anche Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina dicendo che si infastidiscono se si parla della coppia ma ci restano male se non se ne parla.

Alessandro Roncaccia e Piera Meloni rischiano di uscire dal Grande Fratello Vip: la nomination preoccupa la coppia

La nomination sta preoccupando la coppia, specie il gieffino. Quest’ultimo dopo la puntata ha detto di essere felice per il fatto che è andato bene, però è stato soprattutto merito del fatto che ha potuto contare non solo sui suoi fan ma anche su quelli di Piera. Questo gli ha permesso di battere sia Marina che Valeria, però non crede che avrà di nuovo la meglio su Marina venerdì perché in molti sosterranno la Meloni.

Alessandro Roncaccia pensa che essendo entrambi in nomination lui e Piera Meloni rischiano un po’ di più, perché l’esercito dei sostenitori dovrà dividersi in due. Il concorrente ha poi aggiunto: “Io mi sento fiducioso perché vedo troppo amore con questi aerei quindi penso che abbiamo delle fandom forti che si mettono ad aiutarci. Anche perché nel nostro futuro non vedo che veniamo scoppiati così”. Riusciranno a salvarsi entrambi al Grande Fratello Vip?