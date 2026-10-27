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Manfredonia, dobermann in difficoltà recuperato dall’Enpa

RITROVAMENTO A MANFREDONIA: UN PICCOLO GESTO DI SPERANZA PER UN DOBERMANN IN DIFFICOLTÀ

​Questa mattina, in Via Giotto a Manfredonia, abbiamo trovato un dobermann abbandonato per strada, visibilmente denutrito e in evidenti condizioni di sofferenza e maltrattamento.

​Abbiamo tempestivamente avviato tutte le procedure necessarie per garantire al cane il recupero e le cure mediche di cui ha urgente bisogno.

​Un sentito e profondo grazie va:

​Ai volontari, che si sono subito presi cura di lui con coperte, cibo e acqua.

​Agli operatori dell’ENPA di Manfredonia (Ente Nazionale Protezione Animali) – Squadra Salvanimali, arrivati sul posto per il trasporto in sicurezza.

​Alla Polizia Locale di Manfredonia, per il fondamentale supporto e l’intervento tempestivo.

​Ora il cane è al sicuro e affidato alle cure del personale competente. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni e sugli sviluppi del suo percorso di guarigione!

​ Manfredonia, Via Giotto

Liliana Rinaldi