Manfredonia, dobermann in difficoltà recuperato dall’Enpa
Manfredonia, dobermann in difficoltà recuperato dall’Enpa
RITROVAMENTO A MANFREDONIA: UN PICCOLO GESTO DI SPERANZA PER UN DOBERMANN IN DIFFICOLTÀ
Questa mattina, in Via Giotto a Manfredonia, abbiamo trovato un dobermann abbandonato per strada, visibilmente denutrito e in evidenti condizioni di sofferenza e maltrattamento.
Abbiamo tempestivamente avviato tutte le procedure necessarie per garantire al cane il recupero e le cure mediche di cui ha urgente bisogno.
Un sentito e profondo grazie va:
Ai volontari, che si sono subito presi cura di lui con coperte, cibo e acqua.
Agli operatori dell’ENPA di Manfredonia (Ente Nazionale Protezione Animali) – Squadra Salvanimali, arrivati sul posto per il trasporto in sicurezza.
Alla Polizia Locale di Manfredonia, per il fondamentale supporto e l’intervento tempestivo.
Ora il cane è al sicuro e affidato alle cure del personale competente. Vi terremo aggiornati sulle sue condizioni e sugli sviluppi del suo percorso di guarigione!
Manfredonia, Via Giotto
Liliana Rinaldi