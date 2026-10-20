GF Vip, tensione tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli per la nomination: “Che modo è di spronare?”

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Le nomination fatte durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip hanno causato non poca tensione nella casa, anche tra Alessandro Roncaccia e Alex Belli. In diretta l’attore dopo aver fatto il nome del gieffino ha motivato la sua scelta dicendo che il suo è un modo per spronarlo ad emerge di più.

Il ragazzo non ha proprio apprezzato il gesto dell’attore, infatti dopo la diretta è andato da lui per avere un confronto. Ad Alex Belli ha chiaramente detto di non essere d’accordo con la motivazione che ha dato, gli ha infatti chiesto che modo di spronare è quello di rischiare di farlo uscire dal Grande Fratello Vip.

Alessandro Roncaccia non accetta la motivazione di Alex Belli: cosa si sono detti al GF Vip dopo la nomination

Alessandro Roncaccia pensa che se l’attore avesse voluto davvero spronarlo avrebbe potuto prenderlo da parte e invitarlo a far uscire di più il suo carattere nella casa più spiata dagli italiani invece di nominarlo. Lui non considera valida la sua motivazione e crede che le nomination dovrebbero essere coerenti.

Alex Belli ci ha tenuto a precisare che non ha nulla contro di lui e gli ha ricordato che si tratta di un gioco quindi non dovrebbe prenderla così. Ha ribadito che la sua intenzione era davvero quella di spronarlo perché se avesse avuto qualcosa con lui glielo avrebbe detto subito. Alessandro Roncaccia ha poi messo fine al confronto ed è andato via, ma è chiaro che la delusione non gli sia passata dopo le parole dell’attore.