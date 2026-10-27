Chi l'ha visto?, anticipazioni 28 ottobre: Agata Scuto, Denis Bergamini e il dramma degli hikikomori

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Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e cronaca in onda mercoledì 28 ottobre in prima serata su Rai 3. La trasmissione affronterà casi che continuano a interrogare l’opinione pubblica, tra vicende giudiziarie, appelli e storie di grande impatto umano. Particolare attenzione verrà riservata al fenomeno degli hikikomori, una forma di isolamento sempre più diffusa tra i giovani, ma non mancheranno aggiornamenti su due casi che da anni occupano le cronache italiane: quello di Agata Scuto e quello del calciatore Denis Bergamini.

Quali testimonianze raccoglierà la puntata sul disagio giovanile? Cosa chiederà la madre di Agata Scuto alla vigilia del nuovo processo? E quali sviluppi sono attesi sul caso Denis Bergamini dopo quasi quarant’anni?

Chi l’ha visto? racconta il dramma dell’isolamento giovanile

La puntata si aprirà con un approfondimento dedicato al fenomeno degli hikikomori, giovani che scelgono di isolarsi dalla vita sociale e di chiudersi in casa per lunghi periodi.

La trasmissione darà voce alla madre di un ragazzo che è riuscito a uscire da questa condizione dopo essersi allontanato dal mondo esterno per il timore di sentirsi inadeguato. Una testimonianza che accenderà i riflettori su un disagio sempre più diffuso e spesso difficile da riconoscere.

In studio interverrà anche lo psicologo Marco Crepaldi, fondatore dell’associazione Hikikomori Italia, per analizzare le cause e le conseguenze di questo fenomeno.

Il nuovo processo per la scomparsa di Agata Scuto

Le anticipazioni di Chi l’ha visto? del 28 ottobre annunciano poi un focus sul caso di Agata Scuto, la giovane scomparsa nel 2012.

Dopo la condanna all’ergastolo di Rosario Palermo, compagno della madre della ragazza, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza aprendo la strada a un nuovo processo davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Catania.

Nel corso della puntata verrà trasmesso l’appello della madre di Agata, che continua a chiedere una risposta alla domanda che la accompagna da anni: sapere dove si trovi il corpo della figlia.

Denis Bergamini, attesa per una sentenza dopo 37 anni

Ampio spazio sarà dedicato anche alla vicenda di Denis Bergamini, il calciatore morto nel 1989 lungo la statale 106 Jonica.

Per molto tempo il caso venne ricondotto a un suicidio, ma le successive indagini hanno portato alla riapertura dell’inchiesta. Oggi si attende una decisione giudiziaria particolarmente importante che potrebbe chiudere uno dei casi più discussi della cronaca italiana.

La trasmissione ricostruirà le tappe principali della vicenda attraverso documenti, testimonianze e il lavoro dell’inviato Paolo Fattori, che segue il caso da anni.

Come sempre non mancheranno gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto dei telespettatori, da sempre elementi centrali di Chi l’ha visto?, programma che continua a rappresentare un punto di riferimento per la cronaca e la ricerca della verità.