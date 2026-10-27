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La breve e meravigliosa storia della memoria dei tre puntill, dove attraccavano le navi da guerra

Manfredonia – I tre Puntill erano una volta le anime dell’Acqua di Cristo.

In quel punto attraccavano le navi da guerra ,proprio al largo di quella zona. Negli anni passati, poi pian piano sono stati ritirati dalle acque delle onde . Rappresentavano il simbolo di quel benedetto luogo di pace e meraviglioso sogno ? Lo sapevate che attraccavano le navi da guerra“ Oggi – “quel che siete fummo,

quel che siamo sarete,

se ci arriverete.”Così cantavano gli eroi tra voli di avvoltoi…e dei cieli pallidi.

di Claudio Castriotta