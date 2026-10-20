GF Vip, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia delusi dopo la puntata: “Non ci hanno considerato”

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Piera Meloni e Alessandro Roncaccia si erano abituati a stare al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip, ma nelle ultime due puntate non è stato dato nessuno spazio a loro in diretta. Come l’hanno presa?

Il loro rapporto è stato alquanto chiacchierato sin dall’inizio e in ogni puntate ci sono state clip e confronti, anche con l’ex fidanzato della gieffina. Piera Meloni da quando ha lasciato Gian Marco Ciaccia nella casa più spiata d’Italia si è avvicinata molto ad Alessandro Roncaccia, infatti si aspettavano che nella decima puntata dedicassero un blocco al loro legame, però non è successo.

Alessandro Roncaccia e Piera Meloni ‘ignorati’ al Grande Fratello Vip: cosa hanno detto dopo la diretta di ieri sera

Dopo la decima puntata i due avevano detto di non avere nemmeno l’adrenalina del post puntata perché non erano stati proprio considerati. La gieffina ha detto che secondo lei lo fanno apposta a non far loro pressione. Anche Roncaccia si è detto d’accordo perché pensa che con la pressione non danno quello che loro vogliono.

Alessandro Roncaccia e Piera Meloni erano convinti che si sarebbe di nuovo parlato di loro ieri sera, del loro avvicinamento, ma non è stato così. D’altronde tra loro non è ancora successo quello che tutti aspettano, cioè che si lascino finalmente travolgere dalla passione al Grande Fratello Vip. Finita la diretta lei ha sottolineato che il programma non è lei e Roncaccia, entrambi a parer suo hanno anche altro da dire. Dopo che li hanno accusati che emergono solo quando si parla del loro rapporto ha detto che non succede per colpa loro, loro rispondono perché vengono chiamati in causa. La gieffina ha aggiunto: “Che poi, in queste ultime due puntate, nemmeno ci hanno considerato“.