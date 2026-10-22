Piera Meloni e Roncaccia si baciano al GF Vip, l’ex Gian Marco commenta: “Si piacciono ma…”

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È finalmente scattato il bacio tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, anche se è successo durante una prova organizzata dal Grande Fratello Vip, in una scena del film Ghost.

I due avrebbero potuto scambiarsi un semplice bacio, ma hanno scelto di farlo in modo passionale spiazzato i loro compagni di avventura. D’altronde non è un segreto che la loro non sia una semplice amicizia, fino ad ora però si erano limitati a coccole e baci innocenti al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi Alessandro Roncaccia ha fatto sapere che sotto le coperte ci sono stati solo baci sul viso, ma in molti non hanno creduto alle sue parole.

Gian Marco Ciaccia rompe il silenzio dopo il bacio tra Piera Meloni e Roncaccia: cosa ha detto l’ex della gieffina

Sui social anche l’ex fidanzato della gieffina ha detto la sua in merito al bacio che c’è stato tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni. Queste le sue parole: “Bellissimi, sono stati davvero bravi. Molto realistico, poi. Come se non fosse il primo”. È chiaro che nemmeno lui creda al fatto che questo sia stato il loro primo bacio.

Gian Marco Ciaccia pensa che loro si piacciono, però quello che c’è tra loro non va oltre la fisicità. Lo pensa perché non soi raccontato nulla al Grande Fratello Vip ma si limitano a parlare di clip e baci. Ha anche detto che cercano sempre il contatto, infatti si abbracciato continuamente. L’ex fidanzato di Piera Meloni ha aggiunto che sicuramente lei e Roncaccia sono attratti l’uno dall’altra e non crede che sia tutta una finzione perché sarebbero dei fenomeni.