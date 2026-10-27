Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 ottobre 2026: Irene si sente esclusa, Marta dice a Enrico che è incinta

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 27 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? A causa della tensione che si è creata a casa Puglisi, Concetta ha deciso di affrontare Agata. Intanto Lia ha svelato a Matteo nuovi dettagli che riguardano il suo rapporto con il padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 ottobre 2026: Jacopo ha un’idea, Riccardo vuole impedire a Marcello di…

Per onorare il lavoro svolto dal defunto padre, a Jacopo verrà in mente un’idea per un progetto artistico per il quale servirà una speciale modella. Per ripagare il debito con il Paradiso Marcello ha preso una drastica decisione, vendere la Caffetteria, Riccardo però sarà intenzionato a trovare un modo per impedirglielo.

Barbara e Johnny reagiranno con entusiasmo alle proteste avanzate dagli studenti nelle università, atteggiamento che farà sentire Irene esclusa dalle loro conversazioni. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marta riuscirà finalmente a comunicare Enrico che è incinta.