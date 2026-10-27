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Il tennis supera il calcio: è il nuovo sport nazionale?

Un traguardo impensabile fino a pochi anni fa e ora certificato dai dati ufficiali del report “Monitoraggio Coni-FnsDsa” riferito al 2024 e diffuso da Il Sole 24 Ore: per la prima volta nella storia, la Federazione Italiana Giuoco Calcio non è più quella con il maggior numero di tesserati in Italia. A prendersi la vetta dello sport nazionale è la FITP.

Il movimento della racchetta si porta a 1.162.477 tesserati (20,2% del totale nazionale), staccando i 1.123.054 della FIGC (19,5%). Un sorpasso storico consolidatosi poi nel 2025 oltre quota 1,25 milioni di iscritti, alimentato da un ecosistema che coinvolge oggi 6,5 milioni di praticanti e genera un impatto economico superiore agli 8,7 miliardi di euro. Con oltre 240 milioni di valore della produzione e un reinvestimento massiccio di oltre 200 milioni direttamente nell’attività sportiva e nella rete dei circoli (superata quota 4.000 affiliati), la crescita del tennis italiano appare ormai strutturale e inarrestabile.