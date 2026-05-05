GF Vip, Francesca Manzini ha lavorato per l’emiro del Qatar? Tutti perplessi in casa

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Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip durante la quale verrà eletto il secondo finalista, intanto Francesca Manzini si è ritrovata al centro dell’attenzione nella casa più spiata dagli italiani.

La gieffina si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni che non hanno convinto molto gli altri concorrenti del reality. Ha detto di aver lavorato dal 2015 al 2017 per l’emiro del Qatar. Raul ne ha parlato con evidente ironia con gli altri gieffini e tutti loro sembrano avere lo stesso pensiero, cioè che si tratta di una cosa inventata. Francesca Manzini con forte convinzione ha detto che non è una bugia, ha anche definito la sua vita un’incredibile avventura.

Francesca Manzini al GF Vip svela perché non ha più lavorato per l’emiro del Qatar: la gieffina non viene creduta

Su domanda di Raimondo Todaro l’imitatrice ha fatto sapere che è stata lei ad andarsene perché non si trovava più bene con il sovrano a causa del suo modo di fare. A detta sua faceva saltare gli affari dopo aver coinvolti gli investitori. Mentre continuava a ribadire che non stava mentendo ha rivelato che lo aiutava in tutto, lei non guadagnava milioni però era interessante come lavoro.

Di fronte alla perplessità degli altri gieffini Francesca Manzini ha aggiunto: “Voi non mi prendete sul serio, ma io l’ho conosciuto davvero, ho lavorato con lui ed era tutto in regola. Guardate che è tutto documentato, si può controllare”.