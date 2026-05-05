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Emiliano: “Decaro soffre la mia presenza”

“Antonio è reo confesso: lo dice chiaramente a tutti che soffre la mia presenza, ma questo lo capisco. Perché io, per esempio, avevo un padre straordinario e non riuscivo neanche a guidare la macchina se mio padre era seduto accanto a me, però non l’ho mai lasciato a un distributore di benzina in attesa di passare a riprenderlo. Quindi si possono trovare dei modi di convivere nonostante questo problema” queste sono le parole rilasciate a TeleNorba da Michele Emiliano parlando dell’attuale governatore pugliese Antonio Decaro.

“Io, comunque, qualunque cosa dovesse fare Antonio, sono dalla sua parte e lo sosterrò in tutte le maniere perché ovviamente, come diceva mia madre, l’ho fatto io, non è che lo posso distruggere” ha detto l’ex presidente pugliese “Avrebbe dovuto avere un po’ più di coraggio di dirmi le cose come le pensava sin dall’inizio. Invece alle volte forse io l’ho un po’ intimidito e non è riuscito a dirmi – ha concluso – tutto quello che aveva in testa, però sono cose che succedono”.