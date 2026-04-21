Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini al GF Vip: “Non sei sempre buona, sei arrogante”

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Ieri sera Francesca Manzini e Alessandra Mussolini hanno discusso al Grande Fratello Vip durante le prove della coreografia a causa delle loro diverse opinioni.

Le due non riuscivano a mettersi d’accordo in merito al ballo da fare e si sono punzecchiate a vicenda, poco fa in giardino hanno avuto un confronto per cercare di chiarire. Alessandra Mussolini alla sua compagna di avventura ha detto: “Non sei sempre buona, sei arrogante“.

Nuovo botta e risposta tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini al GF Vip: cosa si sono dette durante il confronto

L’imitatrice non ha preso bene le accuse della gieffina e le ha detto che lei è sempre buona e l’ha accusata di essere una provocatrice. La Mussolini però pensa che proprio grazie alle provocazioni è uscita la sua vera natura, cioè prevaricatrice ed arrogante.

Francesca Manzini continuava a negare le accuse ma Alessandra Mussolini si è detta felice che si sia mostrata in quel modo perché la apprezza di più rispetto a quando mostra una falsa pacatezza. La comica le ha detto che si è comportata in quel modo per farsi rispettare perché lei non rispetta le persone. A detta sua ha offeso la sua professionalità, il confronto però non è servito a nulla. Le due infatti hanno continuato a discutere senza trovare un punto di incontro, dopo un po’ la Manzini è andata via dicendo: “L’arroganza è più la tua che la mia“.