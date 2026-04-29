Francesca Manzini si scusa al GF Vip per le bugie poi attacca Alessandra: “Sei sgradevole”

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Ieri sera Francesca Manzini ha parlato in diretta al Grande Fratello Vip delle bugie raccontate sull’uomo di cui è innamorata, per oltre un mese aveva lasciato credere a tutti un’altra verità che però non era reale.

Alla conduttrice ha detto di aver gestito male la tutela di quella persona, ha poi fatto sapere di essersi scusata con Raimondo Todaro. Riferendosi alla Mussolini in modo pungente ha detto: “Io e Raimondo abbiamo chiarito, mi dispiace per te Alessandra perché siamo ancora amici”. Lei trova assurdo che una persona tutta d’un pezzo come il ballerino abbia chiarito così facilmente dopo che gli ha raccontato una così colossale bugia.

Francesca Manzini si scaglia contro Alessandra Mussolini al GF Vip: la gieffina chiede di nuovo scusa

Infastidita dalla compagna di avventura l’imitatrice ha detto ad Alessandra Mussolini che la ritiene una persona sgradevole. Lei ha continuato a punzecchiare chiedendo a Raimondo come abbia potuto perdonarla, si è forse spezzato?

Francesca Manzini ci ha tenuto a chiedere di nuovo scusa a tutti, specie alla persona che ama e che spera che la stia aspettando fuori perché sente molto la sua mancanza. A detta sua stare il silenzio non è facile però rispetta e ama, crede di aver gestito male la situazione perché si è lasciata prendere dal panico. Dopo aver ricevuto di nuovo le scuse dell’amica Raimondo Todaro ha spiegato di averla perdonata perché nonostante la delusione lei è andata da lui e gli ha detto qualcosa che gli ha dimostrato la fiducia che prova nei suoi confronti.