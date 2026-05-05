Temptation Island, Valentina Riccio torna a parlare della gravidanza: come si chiamerà il figlio

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Dopo aver partecipato a Temptation Island concludendo il loro percorso con una romantica proposta di nozze, Valentina Riccio e Antonio Panico avevano annullato il matrimonio e si erano detti addio.

Tanti ancora i litigi e le incomprensioni dopo il reality che li avevano spinti a separarsi, lei aveva raccontato sui social di aver trovato alcuni messaggi che Antonio Panico si era scambiato con altre donne. Valentina Riccio sembrava convinta di non voler tornare sui suoi passi, il compagno però è riuscito a riconquistarla. Al momento i due hanno accantonato il progetto del matrimonio, presto però diventeranno genitori.

Antonio Panico e Valentina Riccio stanno per avere un figlio: l’ex volto di Temptation Island svela come si chiamerà

Sui social condividono spesso la loro quotidianità con i loro seguaci, qualche settimana fa hanno annunciato con immensa gioia che aspettano un figlio. Ieri la compagna di Antonio Panico ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan, tra le varie cose ha fatto sapere che partorirà ad ottobre.

Valentina Riccio è incinta di quattro mesi e la prossima settimana scopriranno il sesso del bambino. Come lo chiameranno? Ad oggi non c’è ancora una scelta definitiva, sui social però ha fatto sapere tra quali nomi al momento sono indecisi. L’ex protagonista di Temptation Island ha fatto sapere che se sarà un maschietto lo chiameranno Andrea, Christian o Gabriel. Se invece sarà una femminuccia la scelta ricadrà tra Eva, Vittoria, Anastasia o Ginevra.