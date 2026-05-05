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Parolin: “Casa Sollievo è una creatura della Provvidenza, il Vaticano la sosterrà”

SAN GIOVANNI ROTONDO – Una giornata intensa di fede e partecipazione quella vissuta oggi, martedì 5 maggio 2026, a San Giovanni Rotondo, in occasione del 70esimo anniversario della nascita della Casa Sollievo della Sofferenza.

Per l’occasione, San Pio da Pietrelcina è simbolicamente “ritornato” nel suo ospedale, rinnovando la missione di cura e amore verso i malati. Centinaia di fedeli hanno preso parte, nonostante la pioggia, al rito processionale che ha preceduto i momenti centrali della celebrazione.

Alle ore 11 ha avuto inizio la Concelebrazione Eucaristica, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, alla presenza di autorità religiose e civili e di una comunità profondamente legata all’opera fondata dal santo di Pietrelcina.





Durante l’omelia il Cardinale ha ribadito la vicinanza del Vaticano all’ospedale, definendo la struttura come una “creatura della Provvidenza” che la Chiesa intende continuare a sostenere nonostante le attuali sfide. Il cardinale ha poi esortato la comunità medica a rinnovare l’impegno verso i sofferenti, vedendo nel ritorno dell’urna di San Pio sul Pronao dell’ospedale un richiamo a non perdere mai di vista le radici caritatevoli dell’Ente.

Vincenzo D’Errico per FoggiaReporter





