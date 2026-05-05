Uomini e Donne, Elisabetta e Sebastiano si sfogano dopo le critiche: “Il cuore che ha preso il sopravvento”

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A Uomini e Donne nella puntata di ieri Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante hanno lasciato tutti senza parole presentandosi come una coppia.

Da alcune recenti anticipazioni era già emerso che avevano deciso di concedersi un’altra possibilità, proprio dopo che lui aveva lasciato il dating show di Maria De Filippi con un’altra dama, Simona. In trasmissione si erano attaccati duramente a vicenda in molte occasioni ma erano in molti a pensare che c’era ancora un sentimento tra loro. Ieri a Uomini e Donne hanno confermato che era a causa dell’orgoglio se avevano messo fine alla loro frequentazione, alla fine però ha prevalso l’amore.

Pioggia di critiche per Elisabetta e Sebastiano a Uomini e Donne: la coppia si sfoga dopo gli attacchi in studio

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono stati molto duri con la coppia dopo aver scoperto cosa è successo tra loro, entrambi si sono detti convinti che i due avessero un accordo. Pensano che in realtà non abbiano mai smesso di frequentarsi, loro ci hanno tenuto a ribadire più volte che non è andata così. Gli ex volti di Uomini e Donne hanno raccontato che due giorni dopo l’uscita dell’ex cavaliere con Simona si sono sentiti al telefono. È stata la dama a mettere per prima l’orgoglio da parte inviandogli un messaggio per confessargli i suoi sentimenti, anche lui ha quindi ammesso di amarla ancora.

Dopo essersi chiariti lui ha lasciato l’ex dama ed è andato a vivere all’Isola d’Elba con Elisabetta Gigante. Finita la puntata ai microfoni di Witty hanno ribadito di non avere nessun accordo. Entrambi si sono detti dispiaciuti per Simona ma dopo essersi resi conto dei loro sentimenti non hanno potuto fare a meno di riprovarci. Tra le varie cose l’ex dama ha detto: “Non hanno capito che è il cuore che ha preso il sopravvento“. Sebastiano Mignosa ha invece augurato a tutti di provare le sensazioni e le emozioni che ha provato lui a Uomini e Donne.