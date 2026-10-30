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UN RARO GRAFFITO RICOMPARE DAL TEMPO NELLA BASILICA DI SIPONTO

di Aldo Caroleo, 30 ottobre 2026

Nella mia ventennale ,passata esperienza di volontariato in Basilica, retta come è noto dalla Chiesa di Santa Maria Regina di Siponto, insieme ad altri dieci volontari che abbiamo reso fruibile il sito ,chiesa, Cripta e scavi compresi, ho avuto modo di esaminare, identificare, mappare e fotografare decine di graffiti di varia natura tra cui croci (latine, greche , ortodosse, templari, semplici o iscritte in triangoli, cerchi,pentagoni,ecc.), ma anche altri segni che si riportano variamente al simbolismo religioso (segni del marianesimo, e poi tanti nomi, segni graffiti dei piedi (tipici deli pellegrini),delle mani e navi e date, tante date e nomi ,tantissimi nomi di gente che per fede varcava quel cancello (ora chiuso), per chiedere o ringraziare per grazia ricevuta. Vera e genuina Fede…che oggi sembra quasi perduta.

In quegli anni di presenza volontaria, ho avuto modo di esaminare ogni minimo anfratto,ogni parete sia esterna che interna della Cripta, della Chiesa e anche l’esterno e anche gli scavi delle paleocristiane (ormai coperte da una struttura moderna che ne ha cancellato scritte e memorie.

Tutta questo insieme di immagini e di scritte, le ho gelosamente conservate e saranno a disposizione di chiunque voglia attingerne immagini e significati .

Nella recente manifestazione OPEN DAY, ho risposto alla richiesta della Pro Loco per illustrare l’insieme di Storia e Arte Fede e Tradizioni relative alla Cripta e alla Chiesa superiore.

Poiché, ogni volta che torno in quei luoghi, non posso fare a meno di osservare i muri,gli intonaci caduti ,i nuovi interventi di pulizia…e su un frammento di muro ,l’intonaco si era staccato di recente e sotto questo strato ho visto un graffito che non avevo potuto osservare perché coperto e del quale vi propongo la foto.

Un graffito,questo che , che non è riprodotto in nessuna delle superfici della chiesa superiore che della Cripta.

Il graffito, del quale propongo la foto, per come è strutturato, si dà a molte interpretazioni .

Vi sono raffigurati: una Croce, un triangolo nella parte superiore, e una piccola figura sul vertice del triangolo.

Quindi il Figlio (la Croce), il Padre (la figurina sul vertice) e lo Spirito Santo, Uno e Trino.

Questa è una delle interpretazioni plausibili.

L’altra potrebbe essere legata alla geometria del segno..

La Chiesa ha la forma cruciforme in riferimento alla Croce di Cristo…

I bracci della Croce potrebbero essere i transetti da cui si diparte l’abside con l’altare al centro.

Questo è quanto posso spiegare. Di certo questo simbolo è molto raro. Io non ricordo di averlo osservato in nessuna delle chiese coeve,anche perché i graffiti son molto perticolari e sfuggono ad una superficiale osservazione.

Pregherei chi ha la pazienza di leggermi se dovesse essersi imbattututo in un graffitto simile, di segnalarmelo. Gliene sarei grato.

NB. Accanto al graffito,ma distaccati, vi sono raffigurati due pesci, chiaro riferimento a Cristo.

A fianco una data 1803.

Siponto il 30 ottobre 2026