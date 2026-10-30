Elisa Leonardi, gli insulti e l’amaro sfogo social: “Giudicare il corpo degli altri non è normale”

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Non è la prima volta che Elisa Leonardi si ritrova a fare i conti con dure critiche e attacchi sui social, anche in altre occasioni si era lamentata della cattiveria ingiustificata dagli haters e nelle scorse è sbottata ancora.

Sotto ai post dei personaggi noti si leggono spesso duri attacchi, sono in tanti a permettersi di giudicare senza nemmeno conoscere una persona. C’è poi chi commenta in modo offensivo e cattivo l’aspetto fisico degli altri, fregandosene del fatto che certe parole possono davvero ferire. Un utente ha dato della grassa e della balena a Elisa Leonardi, parole che l’hanno spinta a lasciarsi andare ad uno sfogo sul suo profilo Instagram.

Elisa Leonardi insultata sui social per il suo aspetto fisico: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta

Rivolgendosi a chi si permette di giudicare e criticare gli altri l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha detto: “Giudicare il corpo degli altri non è normale e non dovrebbe essere normalizzato. Non sapete cosa possa esserci dietro il corpo di una persona, cosa stia vivendo o semplicemente come si senta con se stessa”. A detta sua nessuno ha il diritto di fare certi commenti per umiliare e ferire.

Elisa Leonardi, dopo aver rivelato di aver avuto con il proprio fisico dei precedenti poco piacevoli, ha detto che il corpo non dovrebbe mai essere argomento di discussione pubblica. Pensa che si possa scherzare su molte cose, però si entra in una sfera che merita maggiore rispetto quando si tocca il fisico delle persone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne crede che sia una cosa molto triste dover spiegare una cosa del genere nel 2026. La compagna di Ciro Solimeno ha concluso il suo sfogo dicendo che non permette a nessuno di farla sentire sbaglia per il suo corpo e che procederà nelle opportune sedi contro coloro che l’hanno insultata.