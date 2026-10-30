Un Posto al Sole, spoiler 30 ottobre 2026: Marina si sente in colpa, torna il sereno tra Nunzio e Rossella

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 30 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Greta è diventata la principale sospettata in merito alla tragica morta di Mori dopo che la Polizia ha scoperto che lei e Stefano in passato sono stati amanti. Ferri crede alla sua innocenza, ma non può certo immaginare che ad uccidere Stefano sia stata sua moglie.

Spoiler Un posto al sole 30 ottobre 2026: Rossella e Nunzio riescono a chiarirsi, Renato ha una brutta notizia per Silvia e Michele

La Polizia continuerà a indagare in merito all’omicidio di Stefano Mori, caso che è stato affidato a Damiano Renda. La Cimmino pensa che la responsabile dell’aggressione che ha ucciso Mori potrebbe essere Greta e i sospetti si concentreranno sempre di più su di lei.

Al momento nessuno è a conoscenza del fatto che sia stata Marina ad aggredire Mori per difendersi dal suo tentativo di violenza sessuale. La Giordano, dopo quello che è successo, proverò un enorme senso di colpa. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato, al suo rientro dalla Sicilia, avrà una notizia che travolgerà in modo negativo Michele e Silvia. Nel frattempo Nunzio e Rossella avranno modo di chiarirsi in seguito a uno strappo muscolare. Dopo essersi riconciliato Cammarota e la compagna prenderanno delle decisioni molto importanti in merito al loro futuro.