Politica Manfredonia

Verdi Manfredonia: “Dedicare una strada ad Almirante non è come dedicarla a Berlinguer”

Comunicato Stampa30 Ottobre 2026
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Verdi Manfredonia: “Dedicare una strada ad Almirante non è come dedicarla a Berlinguer”

La scelta di dedicare una strada a Giorgio Almirante da parte del Comune di Lucera NON è una scelta neutra o che può essere compensata da una strada dedicata, magari al segretario del PCI Berlinguer.

Almirante rappresentante la prosecuzione del periodo più nero della storia italiana, il ventennio fascista e la seconda guerra mondiale, in epoca repubblicana.

Durante il regime fascista è stato segretario di redazione del giornale “La difesa della razza” e in seguito cap di Gabinetto del ministero della Cultura Popolare della Repubblica di Salò.

In quel periodo fu anche un graduato delle Brigate Nere.

Lo hanno scritto in una nota i Verdi di Manfredonia

tenuta santa lucia
Comunicato Stampa30 Ottobre 2026