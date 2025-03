GF Shaila Gatta, nuovo affondo di Stefania Orlando: “Ha preso le distanze da Lorenzo perché…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nelle ultime settimane i rapporti tra Shaila Gatta e Stefania Orlando si sono incrinati sempre di più al Grande Fratello. In varie occasioni si sono attaccate e criticate duramente, anche in diretta si sono rese protagoniste di accesi scontri.

A pochi giorni dalla sua eliminazione dal reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 la nota showgirl si è scagliata di nuovo contro l’ex velina di Striscia la notizia. L’ex gieffina tramite un post pubblicato su X ha detto la sua in merito alla fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nelle scorse settimane li aveva accusati di essere troppo teatrali e di sfruttare la relazione per ottenere visibilità in puntata.

Perché Shaila Gatta si è allontanata da Lorenzo al GF? Il duro attacco di Stefania Orlando

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta continuano a sostenere di essere ancora innamorati al Grande Fratello, ma almeno per il momento preferiscono restare separati. Perché lo fanno? Stefania Orlando si è detta convinta che quella della ballerina sia una strategia.

Nel post che ha pubblicato sui social ha scritto: “Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale“. A detta sua a Shaila adesso conviene giocare la carta del vittimismo sperando di essere premiata dal pubblico. Con un pizzico di ironia l’ex gieffina si è poi chiesta dove sia finito l’amore che l’ex velina difendeva.